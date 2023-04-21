Киберволонтеры помогают искать незаконный алкоголь в сети

В Тюмени состоялась акция по поиску в сети интернет противоправного контента, связанного с предложением дистанционной розничной продажи алкоголя.

В акции областного центра профилактики и реабилитации по установлению сайтов и объявлений с нелегальной информацией приняли участие более десятка молодых людей и девушек - учащихся тюменских колледжей. Вооружившись ноутбуками и телефонами, они за короткий период сумели найти в тюменском сегменте интернета 49 ссылок на ресурсы, содержащие противоправный контент. Вся собранная информация будет передана в Роскомнадзор.

Акцию организовал областной центр профилактики и реабилитации в преддверии ряда ключевых дат, в которые введен запрет на розничную продажу алкоголя: День последнего школьного звонка, День молодежи и День города. Практика показывает, что криминальные торговцы стремятся в обход закона устроить онлайн-распродажу.

"Киберволонтеры занимаются защитой подрастающего поколения по ряду направлений. Речь идет не только о выявлении информации, распространение которой запрещено законом, но и о разъяснительной работе, обучению граждан принципам безопасного поведения в сети интернет, – отметила заместитель директора областного центра профилактики и реабилитации Надежда Макарчук. – Мы приветствуем общественную активность в вопросах оздоровления и очень благодарны всем нашим соратникам".

Подобные акции, проводимые в рамках проекта "Киберпатруль Тюменской области", уже стали регулярными.

Впереди у киберволонтеров много работы. Их деятельность по профилактике антисоциальных явлений очень востребована среди жителей Тюменской области. Их штаб-квартира находится в г. Тюмени на ул. Червишевский тракт, 64а, 3 этаж, тел. (3452) 21-49-00 (ГАУ ТО "Областной центр профилактики и реабилитации").

Всоответствии с п. 5 "Правил продажи товаров дистанционным способом", утвержденных Правительством России, а также п. 2 ст. 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", дистанционная продажа алкоголя запрещена.