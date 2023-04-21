Открытые уроки истории пройдут в Тюмени у стелы "Город трудовой доблести"

С 25 апреля по 5 мая у тюменской стелы "Город трудовой доблести" состоятся открытые уроки истории. Занятия проведут восемь образовательных учреждений города. Педагоги и ученики расскажут о главных этапах Великой Отечественной войны и трудовых подвигах тыловиков.

Серию уроков откроет школа № 89. Митинг начнётся 25 апреля в 14.00. Присутствующие узнают интересные факты о стратегически важном производстве фанеры и мин, обустройстве в Тюмени химфармзавода и создании фронтовых пионерских бригад, сообщает администрация города.

Кроме того, все участники события получат буклеты с тематическими образовательными маршрутами. Их разработала восьмиклассница Анна Сенякина. Материалы помогут всем желающим самостоятельно совершить познавательные прогулки по памятным местам областной столицы.

В общей сложности у символа подвига тыловиков в разных форматах пройдут 24 занятия, посвящённые городу трудовой доблести.