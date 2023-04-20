100-летие Расула Гамзатова в Тюмени отметят научной конференцией и концертом

Научной конференцией "Влияние идейно-художественного наследия творчества Расула Гамзатова на многонациональную отечественную культуру и гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения" и концертом завершится цикл мероприятий к 100-летию Расула Гамзатова в Тюменской области. Мероприятия пройдут в ДК "Нефтяник" с 10.30 до 15.00 24 апреля.

На конференции будет представлено 15 докладов. Культурное, литературное, философское, социальное осмысление наследия великого поэта обсудят ученые из Тюмени, Москвы, Дагестана, а также работники сферы культуры Тюменской области и члены Тюменского отделения Союза писателей России.

Воспоминаниями о Расуле Гамзатове поделится Гамзат Гамзатов, председатель Общественного совета при постоянном представительстве Республики Дагестан при президенте РФ (г. Москва).

Особое внимание к конференции проявили гости из Дагестанского научного центра РАН (г. Махачкала), Института языка, литературы и искусства им. Гамзата Цадасы Дагестанского федерального исследовательского центра РАН (г. Махачкала), представительства Республики Дагестан при президенте РФ (г. Москва), Общественного совета при постоянном представительстве Республики Дагестан при президенте РФ (г. Москва).

Завершит региональный юбилейный цикл мероприятий концертная программа 24 апреля в ДК "Нефтяник" с 16.00 до 18.00. Тюменцы и гости города увидят выступления художественных коллективов Тюменской области и Республики Дагестан. На сцене также наградят победителей творческих конкурсов к 100-летию Р.Г. Гамзатова:

- Литературная витрина произведений Р. Гамзатова "Поэзия души великого Расула";

- Конкурс чтецов поэзии Р. Гамзатова среди школьников "Мы дети великой страны";

- Студенческий конкурс чтецов произведений Р. Гамзатова "Влюбленными земля населена" и конкурс песен на стихи Р. Гамзатова "Не стесняйтесь доброты своей" (в рамках Международного фестиваля-конкурса искусств, культуры и творчества III Тюменского форума студентов и творческой молодежи "Пассионарии культуры");

- Конкурс эссе.

Приглашаем знатоков и любителей творчества великого поэта принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова! Пригласительные билеты – бесплатные, их можно получить в кассе ДК "Нефтяник".

Организаторы: Департамент культуры Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Общественная палата Тюменской области, Тюменское региональное отделение Российского профессорского собрания, представительство правительства Республики Дагестан в Тюменской области, Тюменский государственный институт культуры, Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет.