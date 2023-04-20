Тюменский омбудсмен за 2022 год получил около 1,7 тыс обращений от граждан

В 2022 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Тюменской области поступило 1 686 обращений, около 34% из них получено из города Тюмени, 21% – от жителей других муниципалитетов, 35% – из учреждений УФСИН России по Тюменской области, 10% – из других 2 субъектов РФ, следует из доклада омбудсмена.

Все обратившиеся на личный приём (568 человек) получили консультации и разъяснения о способе защиты права.

По 1606 обращениям уполномоченным самостоятельно и во взаимодействии с компетентными органами приняты меры для восстановления прав заявителей. 80 обращений остаются на контроле, поскольку разрешение поставленных в них вопросов требует времени.

Основную долю обращений составляют жалобы на работу системы УФСИН – 42,2 %, жалобы на действия или бездействие должностных лиц – 33,4 %, жилищные вопросы – 2,8 %.