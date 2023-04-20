Около 12 тысяч доноров в Тюменской области сдали кровь с начала 2023 года

11 856 человек сдали кровь в Тюменской области с начала 2023 года, заготовлено 9 577 литров крови, сообщает статданные информационный центр правительства ТО по случаю Национального дня донора в России.
В 2022 году:
🔴 22 461 человек сдал кровь (большинство сдает несколько раз в течение года);
🔴 37 382 литров крови заготовлено;
🔴 16 626 пациентам были перелиты компоненты крови.
Порядка 6 600 почетных доноров, проживающих в Тюменской области, получили ежегодную денежную выплату в 2023 году. Она составила 16 578,10 рублей.
Чтобы получить звание "Почетный донор России", нужно сдать кровь не менее 40 раз или 60 раз плазму или кровь более 25 раз и плазму 15 раз (всего 40 донаций).
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