Около 12 тысяч доноров в Тюменской области сдали кровь с начала 2023 года

11 856 человек сдали кровь в Тюменской области с начала 2023 года, заготовлено 9 577 литров крови, сообщает статданные информационный центр правительства ТО по случаю Национального дня донора в России.

В 2022 году:

🔴 22 461 человек сдал кровь (большинство сдает несколько раз в течение года);

🔴 37 382 литров крови заготовлено;

🔴 16 626 пациентам были перелиты компоненты крови.

Порядка 6 600 почетных доноров, проживающих в Тюменской области, получили ежегодную денежную выплату в 2023 году. Она составила 16 578,10 рублей.

Чтобы получить звание "Почетный донор России", нужно сдать кровь не менее 40 раз или 60 раз плазму или кровь более 25 раз и плазму 15 раз (всего 40 донаций).