Семьи участников СВО в Ишиме получают внимание и помощь

Встречу с семьями участников спецоперации в Ишиме провели секретарь ТРО "Единой России" Андрей Артюхов, глава Ишима Федор Шишкин и председатель Ишимской гордумы Алексей Ипатенко.



"Еженедельно мы проводим встречи с женами, мамами, сестрами наших бойцов по всей Тюменской области. В Ишиме принимаю участие в такой встрече второй раз и отмечаю, что исполнительная власть, депутаты гордумы, партийный актив оперативно решают возникающие у женщин вопросы. Наша задача — окружить семьи заботой, пока мужчины находятся на передовой", - отметил Андрей Артюхов.



Он вручил подарки детям, супругам и матерям военнослужащих.



Федор Шишкин заверил, что каждый запрос, поступивший от родных и близких участников СВО, рассматривается в индивидуальном порядке. Широкий круг специалистов — соцработники, юристы, педагоги, психологи — консультируют женщин в социальной гостиной, открытой на базе нового Дворца культуры.



Такие встречи — это не только возможность задать все интересующие вопросы представителям власти, но и пообщаться, поделиться новостями. Мама мобилизованного ишимца рассказала, что ее сын получил медаль "За воинскую доблесть" II степени. "Был ранен, сейчас вернулся в свою часть. С нетерпением жду мая, когда мой сын придет в отпуск и я смогу его обнять", - поделилась женщина.