В Тюмени в Пасхальную неделю пройдет второй фестиваль доброты

С 16 по 23 апреля во всех регионах Российской Федерации в рамках нацпроекта "Образование" проходят Фестивали дарения #МЫВМЕСТЕ. Всероссийская акция, поддержанная Президентом России Владимиром Путиным, уже во второй раз пройдет в Тюмени. В этом году даты проведения фестиваля совпадают с традиционными празднованиями Светлой седмицы в тех муниципальных образованиях, где они запланированы.

21 апреля с 16.00 до 18.00 на открытой площадке Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) горожане, предприниматели, представители некоммерческих организаций и власти соберутся, чтобы провести время вместе, помочь друг другу и запустить круговорот добра. Вход на фестиваль свободный.

"Тюменцы и гости города посетят более 20 площадок, на которых будут представлены различные виды активности: творческие и кулинарные мастер-классы, спортивные соревнования и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Участникам фестиваля представится возможность получить консультацию психолога и познакомиться с деятельностью волонтерских центров. Для самых маленьких гостей подготовлена развлекательная программа", - отметили организаторы.

Фестиваль дарения станет местом объединения и поддержки. Каждый желающий может принести свой маленький подарок и обменяться им с другими.

В Тюменской области фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ уже состоялся в Бердюжском, Нижнетавдинском, Тюменском и Упоровском районах.