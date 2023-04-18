Женщины чаще мужчин пользуются голосовыми сообщениями

Россиян, получающих голосовые сообщения (61%), значительно больше тех, кто их отправляет (44%). Женщины и отправляют, и получают чаще мужчин. 38% относятся к такому формату положительно, 18% отрицательно, 41% нейтрально. Женщины – чаще положительно, мужчины – чаще отрицательно, посчитал ВЦИОМ.

Положительные стороны голосовых сообщений, по мнению россиян: это быстрее (20%), удобнее (17%), можно понять настроение (12%), нравится слышать голос (7), удобно при вождении (6%), можно больше сказать (5%), экономия времени (4%), не видны ошибки (2%), можно переслушать (2%), понятнее (2%).

В числе негативных сторон голосовых сообщений называют невозможность сразу послушать (14%), неудобно (6%), слишком длинные (5%), неразборчиво (4%), менее обдуманные (4%), деградация (3%), могут услышать окружающие (2%), нет поиска, чтобы найти нужную информацию (2%).