Более 11,5 тыс. подростков Тюмени трудоустроят в 2023 году

В 2023 году в Тюмени трудоустроят 11 568 подростков, из них в летний период – 9 578 человек. Вопросы организации трудоустройства несовершеннолетних в летний период рассмотрели на заседании коллегии в администрации города, сообщил глава муниципалитета Руслан Кухарук.
"Отряды мэра" будут работать в четыре смены, самая большая по охвату – первая: 1550 подростков будут трудиться на благо города со 2 по 16 июня. Традиционно формируются такие бригады, как пресс-центр "Спектр-М", творческая бригада "Кураж", детское экскурсионное бюро "Любимый город", "Помощники ГИБДД", "Чистый город" и другие.
Также запланировано создание отряда, работа которого будет направлена на формирование у несовершеннолетних безопасного образа жизни совместно с МЧС (на базе ЦВР "Дзержинец"), отряда помощников реставраторов на базе поискового центра им. А. Ольховского и бригады "Экодесант". Увеличилась численность медицинских учреждений, где подростки будут работать помощниками медрегистраторов.
Организаторы летних смен прорабатывают задачу максимально вовлечь ребят в досуговую и профориентационную деятельность: участие в проекте "Профориентир", #Тюменскоелето, выполнение норм ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), привлечение к волонтерской деятельности.
Руслан Кухарук:
Я видел в социальных сетях комментарии о том, что рабочие места на первую смену быстро закончились. Действительно, летняя трудовая деятельность и трудоустройство подростков очень востребованы в Тюмени. Я дал поручение специалистам департамента по спорту и молодежной политике подготовить предложения по увеличению числа вакансий на популярные смены.
Дополнительно создали на летний период 200 рабочих мест для детей из семей военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ и принимающих или принимавших участие в специальной военной операции.
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