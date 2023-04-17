Сургутский рэпер записал трэк про важность писем из тыла

Сургутский рэп-исполнитель Паром при поддержке управления молодёжной политики администрации Сургута и РОО "Северный спецназ" записал трек "Письмо солдату", клип опубликовал в своих соцсетях мэр города Андрей Филатов.

"Радует, что в Сургуте столько талантливых и патриотичных людей, особенно среди молодёжи. Сильная песня, искренняя, трогательная и мужественная одновременно. И главное, всё по-настоящему, как есть. Дорогие друзья, это нужно увидеть. Прочувствовать", - поделился Филатов впечатлением.