Сургутский рэпер записал трэк про важность писем из тыла

13:04 17 апреля 2023
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Сургутский рэп-исполнитель Паром при поддержке управления молодёжной политики администрации Сургута и РОО "Северный спецназ" записал трек "Письмо солдату", клип опубликовал в своих соцсетях мэр города Андрей Филатов. 

"Радует, что в Сургуте столько талантливых и патриотичных людей, особенно среди молодёжи. Сильная песня, искренняя, трогательная и мужественная одновременно. И главное, всё по-настоящему, как есть. Дорогие друзья, это нужно увидеть. Прочувствовать", - поделился Филатов впечатлением. 

Теги: поддержка , СВО , Сургут , творчество
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