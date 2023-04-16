Вакансий в Тюменской области стало больше

В Тюменской области на каждого соискателя приходится три вакансии. По данным на 1 апреля 2023 года, в регионе снижается число состоящих на учете в качестве соискателей и безработных. 1 марта их было 5 тыс. 849 человек и 3 тыс. 132 человека соответственно. 1 апреля — 5 тыс. 634 человека и 3 тыс. 38 человек, сообщил региональный департамент труда и занятости населения.

За содействием в трудоустройстве за первый квартал обратился 7 тыс. 181 человек, 3 тыс. 272 из них получили работу. Уровень трудоустройства составил 45,6% (годом ранее — 40,9%). На начало апреля в банке вакансий службы занятости 18 тыс. 272 предложения (17 тыс. 579 месяц назад), то есть по три — на каждого соискателя и по шесть на безработного.

2 тыс. 96 сотрудников готовы трудоустроить в сфере образования, 1 тыс. 918 — в строительстве, 1 тыс. 684 — в обрабатывающих производствах.

Также более 1,6 тыс. предложений есть в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (1 тыс. 655), торговле и ремонте автотранспорта (1 тыс. 640), госуправлении и обеспечении военной безопасности (1 тыс. 628), сообщил Вслух.ру.