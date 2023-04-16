39 млрд рублей в месяц тратят тюменцы в магазинах

Объемы розничной торговли оценил Тюменьстат. За январь-февраль жители региона оставили на кассах 78 млрд 606,3 млн рублей. Причем в феврале — на 530 млн больше, чем в начале года. Для сравнения: в тот же период 2022 года траты составили 76 млрд 188,5 млн рублей.

Основная часть покупок — непродовольственные товары. За два месяца 2023 года общий объем составил 40 млрд 491,1 млн рублей (39 млрд 852,4 млн годом ранее).

По данным на 1 февраля, в Тюменской области проживает 1 млн 609 тыс. человек. Следовательно, траты на продукты каждого из жителей в среднем составили 11 тыс. 844,4 тыс. рублей, на непродовольственную группу — 12 тыс. 582,7 рубля. В целом покупки обходятся в 24 тыс. 427 рублей в месяц на жителя, сообщил Вслух.ру.