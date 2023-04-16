Тюменским школьникам рассказали о "Героях Родины"

Тематические уроки, посвященные первому полету человека в космос, прошли 12 апреля у российских школьников. В Тюмени литературно-познавательная программа "Гагаринский урок "Герои Родины" прошла в областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева.

Директор городского департамента по спорту и молодежной политике Сергей Борисевич поздравил всех с 62 годовщиной со дня первого космического полета. "Быть первым космонавтом – значит открыть дорогу в неизвестность - это великий подвиг. После старта Юрия Гагарина прошло много лет, в космонавтике многое изменилось, но подвиг первого человека не забудется никогда," - подчеркнул он.

Юнармейцы, воспитанники спортивных школ и детско-юношеских центров Тюмени познакомились с историей российской космонавтики, посмотрели фильм о полете Юрия Гагарина, а также приняли участие в интеллектуальной викторине.

Приятным сюрпризом для ребят стала встреча с героем нашего времени – ефрейтором Иваном Жуковым. В адрес администрации города Тюмени пришло письмо от командира войсковой части с просьбой выразить благодарность родителям Ивана, который служит в инженерных войсках, находящихся на острие событий специальной военной операции.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике г. Тюмени.