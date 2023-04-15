Новый выпуск каталога о лучших молодежных проектах появился в Тюмени

Лидеры молодежных сообществ Тюмени и юга области вошли в новый выпуск каталога социально значимых событий и проектов "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее". Список доступен на сайте млп2022.рф.

111 лидеров молодежных сообществ подали 152 инициативы на конкурсную программу "Молодежная лидерская премия". Среди заявленных экспертный совет определил 72 лучших, лидеры которых посетили церемонию награждения в Правительстве Тюменской области. Эти инициативы вошли в третий выпуск каталога "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее".

В онлайн-каталоге можно узнать о закулисье реализованных событий и проектов. В статьях руководители рассказывают об идее, пройденном пути, возникших трудностях и наставниках. Также лидеры делятся своими планами на ближайшее будущее.

— Каждый победитель "Молодежной лидерской премии" — человек дела: инициативный, энергичный, амбициозный. Это служит мощным толчком к созданию устойчивых изменений в Тюменской области. С помощью каталога тюменцы смогут ознакомиться с инициативами лидеров молодежных сообществ, найти единомышленников, вдохновиться идеями и создать свои проекты, — рассказала Мария Чумак, руководитель "Молодежной лидерской премии", социальный продюсер.