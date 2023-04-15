Как правильно собирать березовый сок, рассказали тюменцам

Сбор березового сока возможен на участках спелого леса не ранее чем за 5 лет до рубки, уточнили в департаменте лесного комплекса региона.
Собрать сок методом подсочки можно в лесах, где проводятся выборочные рубки. Брать сок можно из тех деревьев, которые отмечены на рубку.
"В подсочку назначают деревья диаметром на высоте груди 20 см и более. Сверление канала производят на высоте 20-35 см от корневой шейки дерева. Когда на дереве делается два и более подсочных отверстия, они располагаются на одной стороне ствола на расстоянии 8-15 см одно от другого с тем расчетом, чтобы сок стекал в один приемник", – рассказали в ведомстве.
В конце сезона сбора сока отверстия нужно промазать живичной пастой или закрыть деревянной пробкой, либо замазать варом, садовой замазкой. Можно воспользоваться глиной с известью, сообщает "АиФ-Тюмень".
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