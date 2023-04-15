На кинофестивале в Казани покажут тюменский фильм

Короткометражный фильм "Двенадцать", снятый в Тюмени, стал финалистом Всероссийского детского кинофестиваля "Усатый полосатый".

Добрую новогоднюю историю в жанре фэнтези включили в номинацию "Студенческий игровой фильм".

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" режиссер Алена Моисеева, в короткометражке снялись около 100 детей и подростков из киношколы "Пушка", а в создании фильма принимали участие ребята, проходящие обучение на режиссерском курсе школы.

Съемки проходили в декабре 2022 года при поддержке платформы "Ко-Фи". ДК "Нефтяник" предоставил авторам идеи локации, которые помогли создать в фильме атмосферу большого праздника. Выпустили "Двенадцать" онлайн 31 декабря.