Из желудка трехлетнего ребенка достали монету

Центр медицины катастроф из Тобольска экстренно доставил трехлетнего мальчика в детский стационар тюменской ОКБ №2. Ребенок 5 дней назад проглотил двухрублевую монету, которую обнаружили с помощью Rg-графии в его желудке.

"При поступлении маленький пациент находился в состоянии средней степени тяжести. Было решено повторно выполнить обзорную рентгеноскопию, чтобы исключить его миграцию в другие отделы желудочно-кишечного тракта. Исследования позволили определить точное положение монеты", - рассказал врач-эндоскопист ОКБ №2 Евгений Нелюбов.

Пациент был экстренно направлен операцию. Используя современный эндоскопический метод, врачи провели под наркозом малотравматичную операцию и вывели инородное тело из желудка ребенка. Послеоперационный период протекал без осложнений и юного пациента отпустили домой в удовлетворительном состоянии, сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ № 2 (г. Тюмень).