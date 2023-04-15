Советы по выбору кулича на Пасху дали в тюменском Роспотребнадзоре

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе кулича. Он не должен быть белесым или липким. Верхушка кулича – сухая. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным.
На нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.
При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции, сообщает Тюменская область сегодня.
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