Советы по выбору кулича на Пасху дали в тюменском Роспотребнадзоре

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе кулича. Он не должен быть белесым или липким. Верхушка кулича – сухая. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным.

На нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции, сообщает Тюменская область сегодня.