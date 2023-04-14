Ветеранов войны начали поздравлять с Днем Победы в Тюменской области

В Тюменской области началось вручение ветеранам Великой Отечественной войны именных поздравлений губернатора. Одними из первых поздравления приняли проживающие в Ялуторовске 98-летняя Екатерина Дмитриевна Удоенко и 95-летняя Татьяна Дмитриевна Савицкая.

Екатерина Дмитриевна и Татьяна Дмитриевна - сестры, труженики тыла в годы Великой Отечественной войны. После войны Екатерина Дмитриевна работала поваром в столовой общепита, а Татьяна Дмитриевна - швеёй на Ялуторовской швейной фабрике. Поздравления ветераны приняли со слезами на глазах.

Всего в Тюменской области в апреле-мае именные поздравления губернатора Тюменской области и подарочные наборы тюменских производителей получат более 3 700 ветеранов.

Поздравления и подарочные наборы ветеранам по месту жительства вручают специалисты социальных служб, администраций муниципальных образований, сельских поселений, депутаты, представители общественных организаций ветеранов, добровольцы.

Помимо этого, традиционно к годовщине Победы в Великой Отечественной войне по распоряжению губернатора Тюменской области из регионального бюджета ветеранам предоставляется единовременная выплата. С марта 2023 года единовременную выплату получат свыше 45 тысяч человек, в том числе дети погибших участников войны и граждане, родившиеся до 9 мая 1945 года. На указанные цели в бюджете Тюменской области предусмотрено более 130 млн рублей. Перечисление средств осуществляется автоматически, дополнительных заявлений или обращений не требуется.

Сейчас в Тюменской области проживают 85 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 73 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 59 жителей блокадного Ленинграда, более 3 тысяч тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, более 500 вдов участников Великой Отечественной войны.

На фото: поздравления Екатерине Дмитриевне Удоенко и Татьяне Дмитриевне Савицкой вручают депутат Ялуторовской городской думы Ольга Турнаева и волонтер Ялуторовского комплексного центра социального обслуживания населения Ольга Протасова.