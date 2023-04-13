В Тюмени начался региональный этап робототехнического фестиваля

В колледже цифровых и педагогических технологий стартовал двухдневный региональный отборочный этап фестиваля "РобоФинист Тюмень – 2023" , в программировании и конструировании ребята соревнуются по 17 направлениям.

Это самое большое количество направлений среди всех регионов России, кроме Санкт-Петербурга. Побиты и рекорды по количеству участников, около 350 человек.Попробовать свои силы приехали ребята не только из городов и районов Тюменской области, но и из Омской, Курганской областей, а также из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округа.

Среди направлений: "Интеллектуальное сумо", "Марафон шагающих роботов", "Ралли по коридору", "Футбол управляемых роботов", а также новое для нашего региона - RoboCupJunior Rescue Line. В этом испытании робот не просто должен двигаться по линии или вытолкнуть соперника за пределы поля, здесь ему необходимо самостоятельно выполнить спасательную миссию. Согласно правилам он должен преодолеть различные препятствия, возвышенности, неровности, чтобы забрать пострадавших и вернуть их на базу, где им окажут помощь.

Один из участников соревнований по RoboCupJunior Rescue Line, 14-летний Илья Кононов из тюменской гимназии № 4, занимается робототехникой шестой год и уже успел победить на международном этапе "РОБОФИНИСТ" 2019 года. В новой для себя дисциплине Илья решил принять участие в надежде снова попасть на фестиваль в Санкт-Петербург и занять на нем призовое место: "Мне показалось, что у меня может получиться. Я бы хотел производить промышленных роботов для машиностроения".

Ежегодные соревнования такого высокого уровня в нашем регионе - это уникальная возможность для ребят встретиться с единомышленниками, поделиться опытом, завести новых друзей и, конечно, показать себя, ведь в октябре победители отправятся в Санкт-Петербург уже на международный фестиваль.