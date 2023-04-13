Тюменцы участвуют в интернет-конкурсе видеороликов "Лучший наставник 72"

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования проводит интернет-конкурс видеороликов, посвященный Году педагога и наставника, благодаря этому у жителей Тюменской области появилась еще одна возможность сказать "спасибо" своим наставникам.

Нужно снять видеоролик продолжительностью не более двух минут о своем наставнике и выложить его на своей странице ВКонтакте под конкурсным хештегом #Лучшийнаставник72, сопроводив кратким описанием. В ролике можно показать урок, занятие, беседу, прогулку, моменты жизни и судьбы героя с его согласия. Все условия участия можно найти по ссылке.

Первыми участниками конкурса стали сотрудники детского сада № 12 города Тюмени. В своем видеоролике они рассказали о коллеге Виктории Молчановой. Виктория Викторовна работает воспитателем, на протяжении долгих лет активно использует в своей работе с детьми здоровьесберегающие технологии. Охотно принимает участие в различных спортивных мероприятиях - состязаниях, эстафетах, забегах. А в конкурсном ролике Виктория вышла на зарядку в обществе своих коллег.

Итоги конкурса будут подведены 28 апреля. Организаторы определят 9 победителей (1-3 места) по конкурсным номинациям: "Лучший наставник детей (участие детей и родителей)", "Лучший наставник взрослых (участие занимающихся из числа взрослых, 18+)" и "Я – наставник (герой и автор в одном лице)".

Главный приз за первые места - бактерицидный облучатель. Призеры получат сладкие подарки. Всем победителям вручат дипломы департамента, а наставникам - благодарственные письма.