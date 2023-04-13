Открытый лекторий "Культура 2.0" представит программу в Тюмени

14 апреля стартует новый сезон открытого лектория "Культура 2.0". Организатором открытого лектория "Культура 2.0" в 2023 году выступает общероссийская общественно-государственная организация "Российский фонд культуры". Первым мероприятием станет выездная сессия в рамках III Культурно-образовательного форума Тюменской области. Музыкальное образование в современном контексте, роль детских школ искусств и грамотное формирование имиджа культурных институций — вопросы, которые окажутся в центре внимания экспертов "Культуры 2.0".

Выездные сессии открытого лектория пройдут в Тюменской, Калининградской, Архангельской областях и Красноярском крае. Также запланировано несколько онлайн-сессий. Подробная программа доступна на сайте.

Первым событием открытого лектория "Культура 2.0" в 2023 году станет выездная сессия в рамках Культурно-образовательного форума Тюменской области, который состоится с 14 по 16 апреля. "Культура 2.0" уже третий раз примет участие в этом форуме.

Мероприятия пройдут 14 апреля в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. В повестке открытого лектория — проблемы музыкального образования и детских школ искусств в настоящее время, а также ребрендинг как путь к сердцам и умам новых аудиторий.

Откроет программу форума приветственное слово Анны Кривоносовой, заместителя директора департамента культуры Тюменской области. Сразу после этого состоится первое из трех мероприятий "Культуры 2.0" — дискуссия "Музыкальное образование и новая музыка: вместе или порознь?".

Сегодня очевидна потребность в профессионалах, которые ориентируются в современных жанрах музыки, являясь и техническими специалистами, и творцами в полном смысле. Однако отсутствие в образовательных учреждениях программ, посвященных электронной музыке, ставит абитуриента перед выбором: академическое образование на композиторском факультете или музыкальная звукорежиссура. Не уделяется этой теме должное внимание и в детских школах искусств.

Сложившуюся коллизию с Алёной Ясинской, руководителем открытого лектория "Культура 2.0", обсудят Илья Пучеглазов, композитор, автор аудиовизуальных проектов, куратор культурных программ на Новой сцене имени Вс. Мейерхольда Александринского театра (Санкт-Петербург), Анна Поспелова, композитор, пианист, сотрудник центра электроакустической музыки Московской консерватории (Москва), Дмитрий Соколовский, заместитель директора по научно-методической деятельности Красноярского краевого научно-учебного центра кадров культуры (Красноярск), Николай Попов, директор и художественный руководитель научно-творческого центра электроакустической музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (Москва).

Какова роль современных технологий в развитии музыки и музыкальных направлений, появившихся под воздействием технологического прогресса? Стоит ли быть композитором, соседствующим с академической средой, или ставить подвижные биты на рейвах? Нужно ли знание теоретических основ для написания электронной музыки? Какова роль звука в современном искусстве? Какие проблемы существуют в восприятии новой музыки?

В фокусе внимания участников дискуссии "Детские школы искусств: классика или авангард культурного движения" — современная роль этих образовательных институций. В ХХ веке детские школы искусств (ДШИ) выполняли важную культурную и социально-экономическую миссию — выявление наиболее одаренных детей и их подготовку к последующему профессиональному образованию в области искусства, а также общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, формирование образованной части общества, слушателей и зрителей.

Время требует переосмысления существующих образовательных практик. Каким может быть сегодня вклад ДШИ в формирование мировоззрения и художественное образование молодого поколения? На что должны быть ориентированы образовательные программы в области искусств? Можно ли сделать процесс обучения академическому искусству актуальным и интересным? Какие вызовы и возможности, в том числе связанные с развитием города и региона, открываются перед ДШИ в условиях технологических инноваций? Ответить на эти вопросы постараются эксперты открытого лектория "Культура 2.0": Лариса Петрова, социолог, специалист по изучению аудитории культурных институций и проектов, конкурентоспособности городов, профессор Екатеринбургской академии современного искусства (Екатеринбург), Ирина Домогацкая, кандидат педагогических наук, эксперт регионального ресурсного центра культуры и художественного образования Свердловской области, главный редактор межрегионального портала для детских школ искусств "АртРесурс.РФ" (Москва), и Надежда Нестерова, кандидат психологических наук, преподаватель ГБДУО г. Москвы ДШИ "Вдохновение" (Москва).

Завершит программу выездной сессии открытого лектория "Культура 2.0" паблик-ток "Ребрендинг культурной институции: утопия или реальность?". В бизнесе изменение имиджа часто используют, чтобы придать импульс развитию — увеличить долю рынка, повысить рентабельность, скорректировать восприятие компании в целом или отдельного продукта. В умелых руках ребрендинг — эффективный инструмент развития вне зависимости от сферы деятельности и масштаба организации. Он может заключаться в смене логотипа, визуальной репрезентации, названия, слогана, миссии, ценностей, целевой аудитории. На примере детских школ искусств Анастасия Берман, руководитель проектов Brandson Branding Agency, и Алёна Ясинская оценят, способен ли ребрендинг обеспечить новый уровень развития, привлечь внимание новых посетителей и увеличить лояльность существующих. Когда, как и стоит ли в принципе проводить ребрендинг культурным учреждениям? Как повысить статус бренда культурной институции и провести репозиционирование, акцентировать внимание на новых практических свойствах? Анастасия Берман представит реальные кейсы и расскажет, каковы основные этапы ребрендинга.

Все мероприятия открытого лектория "Культура 2.0" бесплатны, проходят с переводом на русский жестовый язык и транслируются онлайн. Необходима регистрация. Подробная программа мероприятий опубликована на сайте.