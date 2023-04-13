Культурно-образовательный форум в Тюмени впервые начали с детского дня

Порядка 400 человек стали участниками III Культурно-образовательного форума Тюменской области: 250 человек пройдут трехдневный интенсив в формате Культурного университета, 140 посетят открытый лекторий "Культура 2.0" на тему музыкального образования и школ искусств.

Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев:

Успех региона невозможно построить только на достижениях областных учреждений. Мы хотим обеспечить равные возможности для развития учреждений всех муниципалитетов, "прокачать" профессиональные навыки сотрудников, укрепить взаимодействие и проактивность команд.

В этом году программу форума усилили треком для руководителей. Впервые выделены коммерческие места. Старт форуму дал "Детский день". Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер уверена, что "максимальное вовлечение детей в обсуждение вопросов культуры позволит увидеть их глазами проблемы, которые порой мы, взрослые, упускаем из виду, и решение которых поможет продвинуться вперёд".

Культурно-образовательный форум Тюменской области – масштабный проект для сотрудников сферы культуры региона. Включает публичные дискуссии и выездную проектную сессию.