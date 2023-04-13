Жители Нижней Тавды узнали, как прожить подольше

В Нижней Тавде в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" впервые прошел форум "серебряных" добровольцев, посвященный активному долголетию, его участниками стали сто человек.

На форуме представлены разнообразные формы активности старшего поколения, работали мастер-классы, экспертные площадки, на которых можно было получить консультации представителей организаций спорта, культуры, здравоохранения, социальной защиты. Так, например, студенты агротехнологического колледжа показали, как можно самостоятельно определить качество молока, украсить овощи с помощью карвинга.

В ходе форума представители старшего поколения познакомились с такими популярными проектами областной штаб-квартиры "серебряного" добровольчества, как "Гиды 55+", школа имиджа и стиля "Элегантный возраст", университет третьего возраста и другими.

По словам директора районного КЦСОН Леонида Ващука, многие пенсионеры активно участвуют в различных акциях и мероприятиях, в частности, помогают в сборе и подготовке необходимого для военнослужащих, в поддержке их семей. Они ведут здоровый образ жизни и своим примером показывают, как достичь долголетия.

Об опыте работы своей группы "серебряных" волонтеров рассказала 76-летняя Валия Хачигереевна Загидуллина: "Мы участвуем в акциях, путешествуем по району и за его пределами. Встречаемся, активно проводим время, ведь наш мир не ограничен стенами дома или квартиры".