11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

В Тюменской области проживает 73 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей. Государственные обязательства выполняются своевременно и в полном объеме:

- осуществляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ),

- предоставляется денежное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО);

- предусмотрен набор социальных услуг, включающий обеспечение по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными средствами, предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения;

- возмещаются расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляются меры социальной поддержки по проезду городским транспортом, автомобильным транспортом пригородного и внутриобластного сообщения.

К Дню Победы в Великой Отечественной войне за счет средств областного бюджета традиционно данной категории граждан будет выплачена единовременная денежная помощь в размере 10 тысяч рублей.