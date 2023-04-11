11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

В Тюменской области проживает 73 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей. Государственные обязательства выполняются своевременно и в полном объеме:
- осуществляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ),
- предоставляется денежное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО);
- предусмотрен набор социальных услуг, включающий обеспечение по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными средствами, предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения;
- возмещаются расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляются меры социальной поддержки по проезду городским транспортом, автомобильным транспортом пригородного и внутриобластного сообщения.
К Дню Победы в Великой Отечественной войне за счет средств областного бюджета традиционно данной категории граждан будет выплачена единовременная денежная помощь в размере 10 тысяч рублей.
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