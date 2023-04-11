В Тюменской области определили состав участников КОФТО

Участниками культурно-образовательного форума Тюменской области поделали стать более полутысячи человек, из них отобрали 120.

Заявки подавали сотрудники музеев, театров, библиотек, работники дополнительного образования из всех муниципалитетов региона.

В 2023 году впервые в рамках форума состоится Детский день. "Гимназия Культурного университета" объединит 80 ребят из всех муниципальных образований Тюменской области. Для них пройдут лекции и практические занятия.

В рамках отборочной кампании также провели конкурс детских проектов, представленных муниципалитетами. 13 апреля состоится защита лучших. Проект-победитель будет предложен для презентации на Детском культурном форуме в Москве.

Взрослая и детская программы — здесь.