Семья из Заводоуковска отдала свой УАЗ на нужды СВО

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Собственник УАЗа Владимир Андреевич родом из Одесской области, долгое время жил в Крыму. Пенсионер переживает, что из-за возраста не может прийти на помощь военным. На семейном совете вместе с супругой решили поддержать парней, отправив свой транспорт.

Переданное авто в хорошем состоянии и практически не требует дополнительной подготовки, отмечают в информационном центре правительства ТО.