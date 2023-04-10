Семья из Заводоуковска отдала свой УАЗ на нужды СВО

16:32 10 апреля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen

Собственник УАЗа Владимир Андреевич родом из Одесской области, долгое время жил в Крыму. Пенсионер переживает, что из-за возраста не может прийти на помощь военным. На семейном совете вместе с супругой решили поддержать парней, отправив свой транспорт.

Переданное авто в хорошем состоянии и практически не требует дополнительной подготовки, отмечают в информационном центре правительства ТО.

Теги: Заводоуковск , пенсионеры , поддержка , СВО
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2023