Реабилитацию творчеством проводят в тюменском центре "Родник"

В тюменском областном реабилитационном центре "Родник" комплексно подходят к оздоровлению детей. Один из способов - творческие развивающие занятия.

Социальный педагог Ольга Архипова, учит ребят геометрическому конструированию. Она подбирает задания для разного возраста и уровня развития ребенка.

Геометрическое конструирование - не только увлекательное творческое занятие, но и полезное. Оно развивает мелкую моторику, тактильное восприятие, пространственную ориентацию.

Еще более творческими стали занятия педагогов центра, на которых ребята готовили пасхальные сувениры. Созданные в мастерских "Родника" детские работы приняли участие в виртуальной выставке. Виртуальную творческую выставку "Пасхальный сувенир" организовали в преддверие праздника Светлой Пасхи сотрудники Центральной детской библиотекой.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).