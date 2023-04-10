Реабилитацию творчеством проводят в тюменском центре "Родник"

В тюменском областном реабилитационном центре "Родник" комплексно подходят к оздоровлению детей. Один из способов - творческие развивающие занятия.
Социальный педагог Ольга Архипова, учит ребят геометрическому конструированию. Она подбирает задания для разного возраста и уровня развития ребенка.
Геометрическое конструирование - не только увлекательное творческое занятие, но и полезное. Оно развивает мелкую моторику, тактильное восприятие, пространственную ориентацию.
Еще более творческими стали занятия педагогов центра, на которых ребята готовили пасхальные сувениры. Созданные в мастерских "Родника" детские работы приняли участие в виртуальной выставке. Виртуальную творческую выставку "Пасхальный сувенир" организовали в преддверие праздника Светлой Пасхи сотрудники Центральной детской библиотекой.
По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).
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