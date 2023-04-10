В период паводка жители районов Тюменской области не останутся без социальных выплат

Половодье в этом году в Тюменской области ожидается в первой половине апреля.

Почта ежегодно разрабатывает резервные пути по автомобильным и проселочным дорогам. - Мы отслеживаем ситуацию с паводком во всех районах области, чтобы вовремя скорректировать маршруты доставки. В случае необходимости почтальоны будут попадать в отрезанные водой поселения на транспорте спасателей, как это было в прошлые годы, - рассказал корреспонденту Мегатюмени директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.

Так, несколько лет назад в зоне резкого подъема воды оказались несколько населенных пунктов Ишимского района. Денежные выплаты и корреспонденцию в тот год почтальоны доставляли вместе с МЧС, используя транспорт повышенной проходимости.

Кроме этого, в Ишиме предусмотрены запасные автомобильные маршруты. В остальных районах традиционно установлено взаимодействие с органами местного самоуправления по организации бесперебойной работы почтовых маршрутов в подтапливаемые пункты региона.