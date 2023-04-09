Благотворительный счет "Забота и милосердие" расширил перечень получателей поддержки

13 лет действует благотворительный счет при районной организации ветеранов войны и труда в Тюменском районе. В 2022 году он расширил перечень получателей поддержки. Теперь средства счета идут на помощь ветеранам, а также участникам СВО.

В пополнении счета участвуют администрации районного и местного уровня, законодательные и контролирующие органы, управления администрации района, муниципальные учреждения социальной сферы, предприятия: "Молочный завод "Абсолют", ООО "Уральский кирпич", "ППН "Сиббурмаш". 130 наборов с собственной продукцией ветеранам Великой Отечественной войны подарили тепличный комбинат "ТюменьАгро", кондитерская фабрика "Квартет" и птицефабрика "Пышминская".

За прошлый год на счет собрали более 3,5 миллионов рублей, почти половина из них пошла на поддержку мобилизованных и их семей. Более 700 тысяч рублей направлено на материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям и инвалидам; организацию мероприятий ко Дню Победы, Дню памяти и скорби. В том числе, ветераны и школьники района побывали на экскурсии "Тюмень – город трудовой доблести", участвовали в открытии мемориала в селе Борки, поздравили с памятными датами юбиляров, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.