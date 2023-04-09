В 2023 году в Тарко-Салинской школе откроется агротехнологический класс

На Ямале возделывают сельскохозяйственные культуры закрытого грунта, занимаются оленеводством и рыборазведением, а также переработкой сельскохозяйственной продукции. Агропромышленному сектору ЯНАО нужны квалифицированные зоотехники и агротехники, ветеринары, ихтиологи, экологи, и другие специалисты, которых готовят в ГАУ Северного Зауралья.

В марте 2023 года между университетом и администрацией Пуровского района подписано соглашение, в рамках которого на базе школы в Тарко-Сале откроют агрокласс. Он станет вторым на Ямале, сообщает Мегатюмень.

В агролабораторию "Росток" закупили уникальное оборудование – четыре установки для выращивания растений на гидропонике, комплекс "Умная теплица", приборы для определения влажности, ph, температуры почвы, качества воды, микроскоп с иммерсионными объективами. По словам одного из кураторов проекта Татьяны Рыжковой, сформированы две группы обучающихся: старшеклассники и ученики 1-5 классов.