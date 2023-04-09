На шесть объектов культурного значения в Тюменской области станет больше

В Тюменской области 6 зданий получать статус объектов культурного значения, рассказали в Комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона.

Эти строения расположены на территории объекта культурного наследия федерального значения – ансамбля "Тюремный замок" в Тобольске.

Также Комсомольской правде-Тюмень рассказали, на основании чего памятник архитектуры может утратить свой статус. "В соответствии со статьей 23 ФЗ № 73-ФЗ исключение из реестра объекта культурного наследия осуществляется на основании акта Правительства РФ в случае полной физической утраты или утраты историко-культурного значения", – говорится в ведомстве.