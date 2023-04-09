В тюменской больнице используют новые методы лечения

При заболеваниях периферических артерий за счет отложения холестериновых бляшек происходит сужение просвета сосуда и даже полное прекращение кровотока. Это может привести к потере конечности и повышает риск сердечно-сосудистых проблем.

О новой эффективной методике операций рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ОКБ №1 Дмитрий Крашенинин.

"Специализированный инструмент вводится через катетер в пораженный сосуд и, как бур, расчищает и восстанавливает просвет закрытой артерии. Фрагменты атеросклеротических бляшек и тромбов удаляются через этот же катетер", — рассказал врач.

Эндоваскулярные хирурги изучили технологию, прошли обучение и переняли опыт в ведущих федеральных клиниках, отработали все принципы операции и довели до автоматизма навыки обращения с оборудованием, сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ № 1 (г. Тюмень).