В тюменской больнице используют новые методы лечения

08:24 09 апреля 2023
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При заболеваниях периферических артерий за счет отложения холестериновых бляшек происходит сужение просвета сосуда и даже полное прекращение кровотока. Это может привести к потере конечности и повышает риск сердечно-сосудистых проблем.

О новой эффективной методике операций рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ОКБ №1 Дмитрий Крашенинин.

"Специализированный инструмент вводится через катетер в пораженный сосуд и, как бур, расчищает и восстанавливает просвет закрытой артерии. Фрагменты атеросклеротических бляшек и тромбов удаляются через этот же катетер", — рассказал врач.

Эндоваскулярные хирурги изучили технологию, прошли обучение и переняли опыт в ведущих федеральных клиниках, отработали все принципы операции и довели до автоматизма навыки обращения с оборудованием, сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ № 1 (г. Тюмень).

Теги: медицина
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