Профилактические мероприятия от автоинспекторов пройдут в Тюменской области

В сельской местности автоинспекторы под особый контроль возьмут передвижение на мототехнике. В городах внимание будет уделено безопасному передвижению на средствах индивидуальной мобильности и на велосипедах.

В регионе пройдут областные мероприятия #ЯВодитель, "Дети на дороге" и #Велобезопасность. Несовершеннолетние водители автомобилей и мотоциклов у автоинспекторов вызывают особую озабоченность. С наступлением теплой погоды ДТП с их участием становится больше.

Наряды ДПС вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних проведут рейды и "точечные" проверки, выявляя несовершеннолетних водителей, не имеющих права управления транспортом, сообщает ГИБДД Тюменской области.