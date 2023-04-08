Профилактические мероприятия от автоинспекторов пройдут в Тюменской области

В сельской местности автоинспекторы под особый контроль возьмут передвижение на мототехнике. В городах внимание будет уделено безопасному передвижению на средствах индивидуальной мобильности и на велосипедах.
В регионе пройдут областные мероприятия #ЯВодитель, "Дети на дороге" и #Велобезопасность. Несовершеннолетние водители автомобилей и мотоциклов у автоинспекторов вызывают особую озабоченность. С наступлением теплой погоды ДТП с их участием становится больше.
Наряды ДПС вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних проведут рейды и "точечные" проверки, выявляя несовершеннолетних водителей, не имеющих права управления транспортом, сообщает ГИБДД Тюменской области.
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