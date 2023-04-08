Дети и взрослые могут представить свои космические работы на выставке

В эти выходные принимаются принимают работы на конкурс "Открыл дорогу в космос человек...", который проводит ДК "Водник".

К участию приглашаются дети от 4 лет, подростки, молодежь и взрослые. Всего предусмотрено пять возрастных категорий. Жители могут представить макеты космических ракет для номинации "Мой летательный аппарат". Рисунки, аппликации, открытки, поделки – для "Творческий лаборатории". Кроме того, принимают стенгазеты и плакаты.

Участие в конкурсе бесплатное, авторы получат дипломы. Работы принимают в "Воднике" по адресу: ул. Судоремонтная, 1а. Контактные телефоны: 45-93-44, 45-47-26

Работы участников можно будет увидеть 12 апреля в Доме культуры в течение всего дня – с 10 до 18 часов.