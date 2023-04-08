Тюменцы могут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи

В Тюменской области стартовал прием заявок на марафон по подготовке к первому сезону конкурса "Росмолодежь.Гранты". Подать заявку можно до 11 апреля. Возрастной ценз — 12+.

Присоединиться к интенсиву могут будущие участники первого сезона грантового конкурса для физических лиц. Образовательный марафон пройдет в три этапа. Тюменцы могут зарегистрироваться на одно или несколько мероприятий. В качестве экспертов выступят амбассадоры и победители грантовых конкурсов Росмолодежи.

11 апреля с 00:00 до 23:59 в онлайне пройдет 24-часовая консультация с региональными специалистами. Участники могут выбрать удобное для себя время по предварительному расписанию.

13 апреля в 19:00 в мультицентре "Моя территория" состоится подготовка к "Батлу идей". Участники освоят азы публичного выступления: научатся правильно презентовать проект и проработают стратегии дебатов.

18 апреля пройдет финальное событие марафона — "Батл идей". Тюменцев ждут три активности. На первой в формате шоу "Голос" активисты презентуют свои проекты перед экспертами. Участник переходит ко второму этапу, только если по результатам презентации к нему поворачиваются двое из трех экспертов. Далее тюменцы отправятся на дебаты, где ответят на вопросы оппонентов и членов жюри. Трое победителей с максимальным количеством баллов получат сертификаты софинансирования для реализации своей инициативы, сообщает Мегатюмень.