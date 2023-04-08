О мастерах культуры Уватского района можно узнать в онлайн-книге

В Уватском районе создана онлайн-книга "Искусство. Умение. Мастерство. В лицах Уватского края". Она содержит информацию о 127 местных мастерах и умельцах. - Над книгой мы начали работать в прошлом году, - говорит директор Центра досуга и культуры Уватского муниципального района Екатерина Огурцова. - Сейчас продолжаем поддерживать связь с мастерами и ремесленниками, которые принимают активное участие в выставках и мастер-классах. Кроме того, они имеют возможность внести информацию о своей деятельности в онлайн реестр ремесленников Тюменской области "Здесь".

В Туртасском ДК открыт добровольческий центр волонтеров культуры, и надеемся, что в этом году их станет ещё больше. Одна из причин интереса к проектам в сфере культуры - грантовая поддержка. - Так, благодаря грантам в прошлом году в Увате появился коворкинг-центр, а в этом - откроются мультстудия в Демьянском, где создадут мультфильмы по хантыйским сказкам с участием детей коренного населения района, сообщили в пресс-службе Уватского района.