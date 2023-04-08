О продвижении творческих проектов расскажут тюменцам

С 1 по 25 апреля команды театрального центра "Космос" и мультицентра "Контора пароходства" проводят образовательную программу в рамках конкурса поддержки "ЦЕХ" для слушателей старше 18-ти лет. Лекции будут проходить очно и онлайн. Вход по регистрации.

8 апреля в 15:00 в малом зале "Конторы пароходства" пройдет лекция о менеджменте выставочных проектов от заместителя руководителя мультицентра Марины Малюгиной. Спикер расскажет, как разработать и организовать выставку на разных площадках, есть ли у выставки вторая жизнь и как увезти арт-проект в другой город.

16 апреля в 15:00 пройдет онлайн-встреча с экспертом фестиваля "Золотой Маски" Александриной Шаклеевой. Тема лекции — менеджмент театрального проекта.

21 апреля в 19:00 руководители художественной группы "НИИ Собачьих дел" проведут артист-ток. Спикеры поделятся своим опытом участия в российских арт-резиденциях и расскажут, почему это полезно для художников.

Лекции будут проходить очно и онлайн. Вход по регистрации, сообщает КП-Тюмень.