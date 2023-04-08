Фильм по биографии исполнителя Юрия Барабаша будет снят в Тюмени

Тюменские студия "Three M - Production" и кинокомпания "Пушка" приступят к съемкам тизера фильма "Печальный парень" об исполнителе дворового романса Юрии Барабаше.

По словам руководителя студии "Three M - Production", режиссера Михаила Музалевского, его заинтересовала биография Юрия Барабаша, который прожил всего 22 года. "Судьба была невероятно кинематографична. Голос Петлюры, благодаря которому все в его жизни поменялось, неповторим, завораживает. Читая историю жизни Юрия Барабаша, в голове появлялись картинки готового фильма. Такое редко бывает, и если это происходит, то надо брать", - отметил он.

После режиссер нашел несколько фан-сообществ, связался с администратором одной из таких групп, которая проживает в Луганске. Девушка рассказала об идее снять фильм о Петлюре матери рано ушедшего из жизни музыканта, женщина дала добро.

Михаил скооперировался с другой тюменской кинокомпанией "Пушка", возглавляемой Максимом Габулой. Затем они на краудлендинговой платформе они запросили и собрали на съемки тизера 300 тыс. рублей. Снимать будут летом. После с готовым тизером команда будет подаваться на другие платформы в поисках финансирования полного метра.

"Мы сильно заряжены, готовы сделать все хорошо. Постараемся удовлетворить не только фанатов Юры, но и ценителей хорошего кино. Хочу максимально передать атмосферу 90-х годов, показать это глазами нежного, наивного мальчишки. Петлюра был невероятно добрым мальчиком с грустными глазами. Я очень симпатизирую ему. Я считаю, что этот мальчик заслужил историю про себя", - сказал режиссер.

За ходом работы съемочной группы можно следить в сообществе во ВКонтакте.