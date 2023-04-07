Тюменские детские лагеря второй год подряд выигрывают гранты Минпросвещения

Областному детскому оздоровительно-образовательному центру "Ребячья республика" будет выделен федеральный грант в размере 6,8 млн рублей, санаторно-оздоровительному лагерю им. Ю.А. Гагарина (Заводоуковск) – в размере 3,5 млн рублей.

Федеральный грантовый конкурс организован в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда". Цель конкурса – повышение уровня доступности и комфортности пребывания детей-инвалидов в специализированных организациях, в том числе загородных детских центрах. Гранты предоставляет Министерство просвещения Российской Федерации.

"Ребячья республика" набрала максимально возможные 100 баллов, лагерь им. Ю.А. Гагарина стал победителем конкурса второй год подряд. Победа в конкурсе поможет сделать пребывание в лагерях детей с инвалидностью еще более комфортным.

Всего победителями признали 14 организаций отдыха и оздоровления из 13 субъектов России. К участию в отборе поступило 138 заявок.