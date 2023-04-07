Шесть любительских творческих коллективов получат грантовую поддержку

Определены победители конкурса грантов для поддержки любительских творческих коллективов 2023 года. Каждый получит 300 тысяч рублей на развитие. Поддержку оказывает департамент культуры Тюменской области в рамках реализации проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

По итогам оценки 11 заявок, поступивших на конкурс из разных муниципальных образований Тюменской области, отобрано шесть победителей. Гранты получат творческие коллективы из Казанского, Нижнетавдинского, Тюменского и Абатского районов, а также городов Ялуторовск и Тюмень:

- Ансамбль народных инструментов "Былина" Казанского районного социально-творческого объединения "Досуг";

- Театральная студия "Антураж" АУ "Культура" Нижнетавдинского муниципального района;

- Хор русской песни "Сибирь" МАУ Тюменского муниципального района "Центр культуры и досуга "Родонит";

- Хореографический коллектив "Метелица" МАУ Абатского района "Централизованное культурно-досуговое объединение "Исток";

- Духовой оркестр МАУ культуры Ялуторовска "Арт-Вояж";

- Хор украинской народной песни "Чиста криниця" ГАУК ТО "Дворец национальных культур "Строитель".

Самые активные участники конкурса и обладатели грантов - это самодеятельные коллективы Казанского района. За счет грантовых средств социально-творческое объединение "Досуг" приобрело новые сценические костюмы и обувь для народного ансамбля "Русская песня", обновило звуковое и световое оборудование для театрального коллектива "Наш театр", приобрели комплект чёрной одежды сцены. Поставив спектакль-шутку "КоньOk" по мотивам сказки "Конёк-Горбунок", "Наш театр" занял первое место Всероссийского фестиваля детско-юношеских театров "Малая сцена". Впервые в истории фестиваля победителем стал сельский театр. Он также удостоился спецприза фестиваля "за патриотичность и гражданскую идентичность".

В этом году "Досуг" планирует приобрести баян и микрофоны для ансамбля "Былина". А вот ялуторовский Народный хор русской песни уже успел опробовать новую вокальную радиосистему, приобретённую на средства гранта. Новое оборудование помогло сделать репетиции более комфортными и теперь позволяет записывать качественные фонограммы.

"Гранты помогают воплотить коллективам яркие творческие замыслы и проекты. Так, в октябре прошлого года хор девочек Тюменской Православной гимназии, пошив костюмы и поставив концертный номер на средства гранта, удостоился спецприза Всероссийского фестиваля-конкурса школьных хоров "Поют дети России" и выступил на Гала-концерте в составе Сводного хора финалистов на Соборной площади Астраханского кремля, чему мы очень гордимся", - рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Областной департамент поддерживает любительские творческие коллективы с 2020 года. За это время в конкурсе грантов приняли участие 52 организации, на базе которых осуществляют деятельность любительские творческие коллективы, гранты получили 24 коллектива из 16 муниципальных образований Тюменской области на общую сумму более 7 млн. руб.