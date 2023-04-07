Для участников Всероссийской ярмарки трудоустройства проведут мастер-классы

13:12 07 апреля 2023
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Специалисты областного кадрового центра "Работа России" расскажут о том, как грамотно составить эффективное резюме начинающим соискателям без опыта работы. Помимо этого, посетители узнают, какие сервисы будут полезны для результативного поиска работы, какую информацию стоит найти о работодателе прежде, чем отправиться на собеседование.

На мастер-классе кадровые консультанты дадут полезные советы о том, как правильно вести себя на переговорах, чтобы с большей долей вероятности получить предложение о работе.

Напомним, региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в нашем регионе в конце следующей недели в двух городах. В Тюмени мероприятие состоится 14 апреля в Тюменском технопарке, а 15 апреля – в Тобольске на базе Тюменского индустриального университета.

С программой мероприятия можно ознакомиться на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.

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