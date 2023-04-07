Утвержден состав участников очного этапа конкурса "Сердце отдаю детям"

Жюри областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" подвели итоги заочного этапа и определили состав участников очных испытаний.

37 конкурсантов из 18 муниципальных районов Тюменской области предоставили ряд конкурсных материалов: видеоролики "Визитная карточка" и "Мое образовательное решение глобальным вызовам", дополнительную общеобразовательную программу и данные о её результативности.

После тщательного отбора в очный этап прошёл 21 работник сферы дополнительного образования:

Номинация "Педагог дополнительного образования по технической направленности":

Павел Ларионов, педагог дополнительного образования ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер";

Танзиля Файзуллина, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Центр развития творчества "Созвездие" Тюменского муниципального района;

Галина Долгушина, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Казанский центр развития детей".

Номинация "Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности":

Алексей Антонов, педагог дополнительного образования ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер";

Наталья Кискина, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Детско-юношеский центр "Авангард" города Тюмени;

Любовь Новоселова, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Центр творчества" Тобольского муниципального района.

Номинация "Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности":

Евгений Молоков, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Центр туризма и детского творчества" города Ялуторовска;

Валентина Коростелёва, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Дом детского творчества" города Тобольска;

Сергей Косенков, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Центр внешкольной работы" Омутинского муниципального района.

Номинация "Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности":

Антон Гураль, тренер-преподаватель ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер";

Виктор Мещеряков, тренер-преподаватель МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 2" города Тобольска;

Рамиль Хасанаев, тренер-преподаватель МАУ ДО "Спортивная школа № 2" Тюменского муниципального района.

Номинация "Педагог дополнительного образования по художественной направленности":

Ольга Белогубова, педагог дополнительного образования ЧОУ ДО Центр "Троица" Нижнетавдинского муниципального района;

Римма Сердце, педагог дополнительного образования АУ ДО "Центр развития детей и молодежи" Заводоуковского городского округа;

Екатерина Моисеева, педагог дополнительного образования ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер".

Номинация "Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности":

Руслана Подкорытова, преподаватель ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет" Школа одаренных;

Юлия Ананьева, педагог дополнительного образования ОДО МАУ "Центр дополнительного образования детей города Ишима";

Галина Тимошенко, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Детско-юношеский центр "Вероника" города Тюмени.

Номинация "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью":

Анна Лырчикова, преподаватель МАУК ДО "Киевская ДШИ" Ялуторовского муниципального района;

Наталья Лаврова, педагог дополнительного образования МАУ ДО Центр технического творчества "Юный техник" Тюменского муниципального района;

Марина Копытова, преподаватель АУ ДО "Исетская детская школа искусств" Исетского муниципального района.

В дополнение к основным номинациям в официальном сообществе Конкурса во ВКонтакте было проведено народное голосование за лучшую визитную карточку конкурсанта. Все желающие могли оценить по достоинству умение участников представить свою профессиональную деятельность и оставить свой голос.

Лучшей визиткой была признана работа тренера МАУ "Спортивная школа "Тура" города Тюмени Екатерины Кондрашиной, которая набрала 1344 голоса. Педагогу будет вручен диплом "Приз зрительских симпатий".

Очный этап конкурса состоится 27 апреля во Дворце творчества и спорта "Пионер". Узнать подробную информацию о конкурсе можно у Олеси Николаевны Бугаевой по телефону: 8 (3452) 290-245 или по электронной почте bugaevaon@pioner72.ru.