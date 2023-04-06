Школьники представили свои научные разработки на форуме "Сам подросток"

В Тюмени прошел второй, очный этап I областного научного Форума в сфере физической культуры, спорта и основ безопасности жизнедеятельности #СамПодросток. Ученики 5-11 классов Тюменской области представили и защитили свои научно-исследовательские работы.

Организаторами форума выступили ТОГИРРО и Общественная молодежная палата при Тюменской областной думе. 25 юных исследователей и их наставники со всего юга Тюменской области рассказали о своих идеях экспертному совету.

Одиннадцатиклассница Татьяна Пуртова из Голышмановского городского округа представила проект, в котором предложила ориентировать уроки физкультуры на детей различных групп здоровья.

Победителями стали Валерия Завьялова (МАОУ СОШ №94 города Тюмени), Андрей Маньшин (МАОУ "Гимназия имени Н.Д. Лицмана" г. Тобольск), Татьяна Пуртова (МАОУ Голышмановская СОШ №1), Ирина Аукшкальнис (МАОУ Исетская СОШ №2), Иван Моторин (МАОУ Мальковская СОШ), Егор Сверчков (МАОУ СОШ №15 г. Тобольск) и Светлана Белова (МАОУ СОШ №68 г. Тюмени).



Все участники получили сертификаты, а научным руководителям вручили благодарственные письма. Победителей и призеров Форума наградили дипломами.

Председатель комиссии по образованию, науке и молодежной политике Общественной молодежной палаты при Тюменской облдуме Степан Галченко: