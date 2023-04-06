В Тюмени впервые пройдет детский день Культурно-образовательного форума

13 апреля на площадке Музейного комплекса им. И. Я. Словцова 80 школьников из всех муниципальных образований региона будут проходить мотивационные лекции, практические занятия от федеральных экспертов и обучение проектной деятельности. Завершится день защитой творческих проектов, лучший из которых представит Тюменскую область на Всероссийском детском культурном форуме в Москве.

Участие в детском дне Культурно-образовательного форума примут подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Концепция подразумевает "Гимназию культурного университета", где учеников ждут занятия по четырём направлениям: театр, музыка, медиа и изобразительное искусство. После этого эксперты форума проведут занятия по основам проектирования, упаковке продукта, финансам и продвижению.

В роли спикеров на детском дне выступят сооснователь агентства "Команда+1" и стартапа "Темза" Максим Шелунцов, создатель и руководитель интернет-сообщества "Международный клуб театральных менеджеров" Евгения Карпанина, генеральный директор BAZA MEDIA, продюсер Андрей Зубов, эксперт проекта "Инклюзивный музей" ИКОМ России Елена Шарова, руководитель ансамбля "Мока project" Михаил Топалиди, директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев, художник, основатель стиля живописи Филумизм Игорь Рязанцев, директор театра "Мимикрия" Полина Захарова, актёр Ярослав Могильников, блогер Роман Немычников и тренер по сервис-дизайну, управлению клиентским сервисом и коммуникациям Игорь Савельев.

"Мы стремимся к тому, чтобы детский день Культурно-образовательного форума не был похож на обычный учебный день в школе. Поэтому помимо интеллектуальных компетенций предложим ребятам проработать навыки управления и общения. Нам удалось объединить действительно первоклассных мастеров своего дела, интересных личностей, общение с которыми, не сомневаюсь, впечатлит новое поколение деятелей культуры нашего региона", – отмечает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Далее программу III Культурно-образовательного форума Тюменской области продолжит выездной лекторий Санкт-Петербургского международного культурного форума "Культура 2.0". С 14 по 16 апреля состоится выездная программа для сотрудников музеев, театров, библиотек, работников дополнительного образования и сферы зрелищных событий из всех муниципальных образований юга Тюменской области. Присоединиться к выездной программе можно на коммерческой основе, до 10 апреля, заполнив заявку на официальном сайте форума.

Напомним, организатором события выступает департамент культуры Тюменской области. Подробнее о форуме на официальной странице: культурныйфорум.рф.