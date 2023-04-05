Тюмень начала подготовку к празднованию Дня Победы

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Город трудовой доблести - Тюмень готовится к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, планы и мероприятия, которые пройдут в канун праздника, обсудили в администрации города на очередном заседании коллегии.

В преддверии Дня Победы в Тюмени будут организованы традиционные патриотические акции "Георгиевская ленточка", "Нам доверена Память!", "Субботник Победы". 9 Мая состоится торжественный парад с прохождением войск Тюменского гарнизона, шествием "Бессмертного полка", праздничные концерты и другие мероприятия. Салюты прогремят в Тюмени 1 Мая в честь присвоения почетного звания "Город трудовой доблести" и 9 мая – в честь Дня Победы.

В школах уже проходят дни открытых дверей школьных музеев и музейных комнат, выездные передвижные выставки. Уникальный исторический фонд представлен в 14 музеях, 32 музейных комнатах и 17 комнатах боевой славы. Также в школах запланированы тематические уроки, рассказывающие о значимых событиях военного времени.

Будет много мероприятий, направленных на популяризацию среди молодежи знаний о Великой Отечественной войне, в том числе с использованием семейных архивов и привлечением к участию ветеранов или их прямых потомков; уличные лектории, квесты по историческим объектам города Тюмени.

Город украсят красными флагами, кронштейнами, праздничными конструкциями, а на аллее "Бессмертного полка" (зеленая зона в районе улицы Мельникайте) будет установлен стенд с информацией об истории акции и ее создателях.

"Я предложил, чтобы в праздничную декаду для всех желающих прошли уроки и экскурсии в сквере Николая Машарова, где установлена стела "Город трудовой доблести", а также в сквере Героя Советского Союза Якова Неумоева. Также мы будем оказывать поддержку ветеранам, как за счет средств благотворительного счета "Победа", так и средств городских и областных программ", - сообщил глава города Руслан Кухарук.