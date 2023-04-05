Команда Тюменского района стала победителем "Флагманов дополнительного образования"

В конце марта в Тюменской области состоялась флагманская школа управленческих команд "Флагманы дополнительного образования Тюменской области", которая собрала специалистов сферы дополнительного образования со всех муниципальных образований региона, а также ведущих экспертов из федерального центра.

"Тюменская область – уникальный регион. Вы везде идете первыми. Не удивительно, что на уровне регионов "Флагманы дополнительного образования" впервые проходят именно здесь. Это исторический момент, когда все совершается нашими руками, творчеством и отношением. Будет ли подобное происходить в других регионах, зависит от вас", – обратилась к участникам школы заместитель директора по научно-методической работе ФГБУК "ВЦХТ", почетный работник СПО РФ, аккредитованный эксперт Рособрнадзора, кандидат педагогических наук Львова Лариса Семеновна (г. Москва).

28 команд, состоящих из 4 человек каждая, методом жеребьевки были разделены на три направления:

– "Воспитание детей на основе традиционных ценностей отечественного культурно-исторического наследия".

– "Динамическое развитие региональной системы дополнительного образования детей".

– "Профессиональное самоопределение и профессиональная ориентация детей с учетом приоритетов социально-экономического развития региона".

В течение двух дней участники прошли 3 конкурсных испытания: "Блиц нон-стоп", "Проектирование" и "Принятие решения на основе данных". Между испытаниями состоялось три стратегические сессии, на которых в очном и онлайн-формате выступили приглашенные эксперты из Москвы.

По итогам конкурсных испытаний в суперфинал вышли по 2 команды от каждого направления: город Тюмень (департамент культуры), город Тюмень (учреждения дополнительного образования), город Ишим, Тюменский, Омутинский и Голышмановский районы. Финалисты представили к защите проекты по реализации задач Концепции развития дополнительного образования детей на территории своего муниципалитета в 2023 году.

По наибольшему количеству баллов, набранных за защиту проектов, победителем первой флагманской школы управленческих команд "Флагманы дополнительного образования Тюменской области" признана команда Тюменского муниципального района, 2 место – заняла команда города Тюмени (учреждения дополнительного образования), 3 место – команда города Тюмени (департамент культуры).

Как отметила и.о. директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Владимировна Савинова, за два дня каждый получил интересный, полезный опыт. "Участниками школы стали представители профессионального сообщества, которое отвечает за дополнительное образование в нашем регионе. Коллеги погружались в различные ситуации и сюжеты, пытались найти решения, вынашивали идеи, "упаковывали" их в проектную основу и выходили на уровень принятия управленческих решений. Мы возьмем на вооружение многое из того, что прозвучало за время проведения школы", – подчеркнула Оксана Владимировна.

"Для нас участие в проекте стало выходом из зоны комфорта. Это было сложно и интересно! В нашу команду вошли представители разных учреждений – культуры, спорта, молодежной политики. В начале много времени уходило на то, чтобы услышать и понять друг друга. Потом мы уловили общую мысль, и все сложилось, – поделилась капитан команды Тюменского МР, директор МАУ ДО ЦРТ "Созвездие" Асель Кусаиновна Байжанова. – Мы представили проект "Один район – одна команда". Первый этап предполагает проведение конкурса "Я-район", второй этап представлен серией видеороликов "20 жемчужин Тюменского района". Участники – подростки и молодежь, проживающие на нашей территории. Цель – активизировать детские и молодежные сообщества, способствовать формированию идентичности людей, проживающих на территории района и в муниципальных образованиях. За основу мы взяли несколько действующих проектов разной направленности и получили уникальный комплексный проект. Нам бы очень хотелось его доработать и воплотить в жизнь".

Победители были отмечены дипломами и кубком. Организаторы выразили надежду сделать управленческую школу ежегодной. Отметим, флагманская школа управленческих команд "Флагманы дополнительного образования Тюменской области" проводится в рамках национального проекта "Образование", а также Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года и Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Тюменской области.