Более 160 педагогов Тюменской и Омской областей были на "Спутнике"

VI образовательный форум для педагогов "Спутник" прошел в Тюмени 1-2 апреля. Он объединил более 160 учителей, воспитателей, преподавателей, педагогов дополнительного образования. Организатором выступил ТюмГУ, среди участников не только тюменцы, но и представители Омской области.

На форуме работало шесть площадок, каждая была посвящена своему направлению. Учителей интересовали вопросы эмоционального выгорания, внедрение в уроки игровых техник, проведение неповторимых занятий, тонкости работы наставником и многое другое. Из более 300 заявок организаторы смогли принять чуть больше половины желающих.



"Мне этот форум очень нравится, и я – традиционный его участник. Как всегда, все прошло на высшем уровне. Спикеры интересные, темы выбраны крутые, полезные и, самое главное, практикоориентированные. Можно идти завтра в школу и все применять", – отметила педагог ТРИЗ в "Школе одаренных" Елена Скворцова.

Эксперты отметили высокую заинтересованность педагогов в обучении. На векторе "Я больше не могу! Как справиться с длительным стрессом и эмоциональным выгоранием" под руководством Ирины Осницкой они работали с разными подходами распознавания и работы со стрессами, в том числе использовали техники арт-терапии – рисовали, рефлексировали, объяснялись, искали ответы на свои вопросы, осваивали инструменты для выхода из состояния напряженности.

"У меня ощущение, как будто я побывала на курсах повышения квалификации и при этом еще и в отпуске! Ощущение абсолютной перезагрузки, абсолютного отдыха, энергии и сил! Я выбрала площадку про эмоциональное выгорание – хотела посмотреть на свои ресурсы; все ли хорошо или есть, над чем работать? Как вывод – иду в верном направлении; но дополнительно буду применять те кейсы, которые узнала здесь", – отметила учитель русского языка и литературы Мальковской школы Ольга Плеханова.

У Антона и Евгении Гин на площадке "Активно и креативно! Развитие мышления на базе ТРИЗ-педагогики" оценивали возможности для интересного и нескучного обучения в начальной школе, постигали искусство задавать вопросы, развивали творческое воображение.На занятии у Григория Кудашова погружались в мир игр: играли сами, смотрели, как играют другие, узнавали технологии проведения и разработки образовательных игр и даже загорелись идеями создавать свои игры.



У Максима Артемова на площадке ""Дай списать", или как легко создавать неповторимые события" знакомились с портретом современного школьника, смотрели, что им важно, нужно и интересно; изучали инструменты, с помощью которых можно эффективно работать с учениками и на основе этого придумывали мероприятия для разных классов под разные педагогические задачи.



Важные вопросы – на какие темы и как общаться со школьниками вне учебного процесса, как создать для учеников безопасную и интересную среду для раскрытия своего потенциала – педагоги обсудили на площадке с Ольгой Дежурко и Ильей Терзи. Блок, посвященный проектам – их разработке, оформлению, наполнению, нюансам, особенностям и выигрышным позициям – мастерски провели Александр Ермаков и Ирина Челохсаева: площадка "Тюмень 500. Проектная деятельность в школе" была организована совместно с НОЦ.



"Тема проектной деятельности актуальна для нашей школы. Я хотела разобраться, правильно ли понимаю предназначения и сами стадии оформления проекта. Все очень понравилось. Если говорить одним словом – восторг! Спикеры разложили все по полочкам, огромная им благодарность", – рассказала Людмила Михайлова, учитель истории и обществознания Созоновской школы.

Форум "Спутник" востребован в среде педагогов в том числе благодаря своей практикоориентированности. "Мы искренне считаем, что если дать педагогу в руки нужные инструменты, помочь подобрать нужный подход к школьнику, себе и педагогическому процессу, в котором он участвует, тогда и он будет счастливее, и дети, с которыми он соприкасается, и в целом система образования будет более равномерно и полноценно развиваться", – подчеркивают они. Также его сильные стороны – команда экспертов, актуальность тем и теплое отношение к каждому участнику.



