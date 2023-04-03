Ребята из Тюмени и Тобольска встретятся на чемпионате "ЮниорПрофи"

С 4 по 6 апреля в Детском технопарке "Кванториум" состоится региональный чемпионат "ЮниорПрофи". в конкурсе примут участие более 50 человек из Тюмени и Тобольска.

28 команд из школ и учреждений дополнительного образования во время участия в чемпионате смогут продемонстрировать имеющиеся навыки перед экспертами, приобрести новые знания у наставников и поделиться опытом с "коллегами по цеху".

4 апреля в 10:30 состоится торжественно открытие соревнований. В 11:00 участники приступят к работе. 6 апреля на 14:30 запланирована церемония награждения победителей и призеров регионального чемпионата "ЮниорПрофи".

В этом году соревнования пройдут по четырем направлениям: интернет-вещи, мобильная робототехника, промышленный дизайн и медиакоммуникации. В каждой компетенции ребятам будет предложено выполнить одно задание. Участники чемпионата попытаются точно выполнить поставленные задачи и добиться эталонного результата. Время работы над проектами регламентировано. Ежедневно ребята будут трудиться по 4 часа. Оценит конкурсантов экспертное жюри, в состав которого войдут преподаватели детского технопарка и приглашенные специалисты.

Победители и призеры будут включены в региональную базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской области.