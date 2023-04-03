ТОСы оказывают серьезное влияние на жизнь Тюмени

Органы территориального общественного самоуправления являются эффективными посредниками между властями и населением города Тюмени. Вопрос об их деятельности в 2022 году и мерах поддержки территориального общественного самоуправления депутаты Тюменской городской думы обсудили на мартовском заседании.

На сегодня в Тюмени 58 ТОСов, причем несколько из них возникли в последние годы. Характерной особенностью новичков является то, что создаются они по инициативе граждан при непосредственном участии депутатов и административного ресурса в виде управ. "ТОСы принимают активное участие в разных проектных решениях и стали уже как единица самоуправления в городе, эффективным элементом местного самоуправления", - подчеркнул председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук.

Депутат Альбина Селезнева как председатель Палаты представителей органов ТОС Тюмени обратилась к депутатам и главе города Руслану Кухаруку с просьбой продолжать развивать это сотрудничество, а также рассмотреть возможность предоставления ТОСам специальной грантовой помощи и отдельных помещений на территории города. Они отметила, что в 40% городских территорий работают ТОСы, это хороший показатель, но лучше, если будет 100%, как, например, в Перми.

Председатель гордумы Евгений Заболотный в беседе с журналистами отметил, что на протяжении всего созыва редкое заседание думы проходило без вопроса о работе ТОСов, за годы выстроено очень тесное сотрудничество по многим направлениям, тем не менее еще есть на чем работать. "Город еще не полностью вовлечен в работу территориального общественного самоуправления, хотя многие депутаты в течение этого срока полномочий поработали серьезно над их созданием. Эту работу надо продолжить", - подчеркнул председатель гордумы

По мнению спикера, ТОС окажут существенное влияние на выборную кампанию этого года. "ТОСы ценны взаимодействием между администрацией, управами, жителями. И депутаты в этом процессе занимают очень значимую роль. Эту работу надо продолжать. Она очень эффективна и очень полезна для города", - считает Евгений Заболотный.